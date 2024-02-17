الجماعة اعتبرته "نفاقًا".. الخارجية الأمريكية: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دخل حيز التنفيذ

بقلم: يورونيوز

أكدت الولايات المتحدة مساء يوم الجمعة أن قرار تصنيف جماعة الحوثي اليمنية كـ"منظمة إرهابية" قد دخل حيز التنفيذ.

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وجاء هذا الإعلان في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ونُشر على منصة إكس، حيث أشارت الوزارة إلى أن هذا القرار جاء ردًا على الهجمات المتكررة التي نُفذت على السفن المدنية في البحر الأحمر.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستستمر في التزامها بتوفير المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وردّ الناطق باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس"، معتبرًا أن هذا القرار يعكس "نفاقًا مكشوفًا ومفضوحًا" من قِبَل الولايات المتحدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذا القرار إلى "التأثير سلبًا على اليمن لصالح إسرائيل وتشجيعها على مواصلة حربها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأكد المتحدث باسم الجماعة على استمرارها في "منع دخول السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويُرفع الحصار عن غزة".

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في 17 كانون الثاني/ يناير الماضي تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية، ومن المتوقع أن يُطبق هذا القرار بعد مرور 30 يومًا، ردًا على الهجمات التي نفذتها الجماعة في البحر الأحمر.