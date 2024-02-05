شاهد: لحظة إطلاق صواريخ من البوارج الأمريكية والبريطانية نحو مواقع الحوثيين

بقلم: يورونيوز

أعلنت القيادة المركزية أن القوات الأميركية رصدت صاروخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، يمثل، "تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة" وفقاً لها.

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نشرت القيادة المركزية الأمريكية لحظة إطلاق الصواريخ وقصف 36 موقعاً للحوثيين في اليمن، السبت، في موجة جديدة من الهجمات التي تهدف إلى زيادة إضعاف الجماعات المدعومة من إيران والتي استهدفت السفن المرتبطة بإسرائيل، رداً على الحرب الإسرائيلية على حماس، التي اندلعت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وبالإضافة إلى ضربات السبت، نشرت القيادة المركزية المركزية الأميركية فيديو على حسابها في منصة " إكس"، قالت فيه إن القوات نفذت ضربة إضافية، الأحد، "دفاعاً عن النفس ضد صاروخ كروز مضاد للسفن أطلقه الحوثيون على السفن في البحر الأحمر".

وأضافت: حددت القوات الأمريكية صاروخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنه يمثل تهديداً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة. سيحمي هذا الإجراء حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمناً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية.

وجاءت الضربات في أعقاب هجوم جوي على العراق وسوريا، الجمعة، استهدف ميليشيات أخرى مدعومة من إيران والحرس الثوري الإيراني بحسب الولايات المتحدة، رداً على غارة بطائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن نهاية الأسبوع الماضي.

ونشرت القيادة المركزية الأميركية فيديو على حسابها في "إكس"، قالت إنه لعمليات إطلاق من مدمرة "يو إس إس غرافلي" و"يو إس إس كارني" و"يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" على أهداف الحوثيين.

وكانت أهداف الحوثيين في 13 موقعاً مختلفاً، قصفتها طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "F/A-18" من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"، وطائرات مقاتلة بريطانية من طراز "تايفون FGR4"، ومدمرات البحرية الأمريكية "يو إس إس غرافلي ويو إس إس كارني"، وفقاً لمسؤولين أمريكيين ووزارة الدفاع البريطانية .