فيديو: توقعات بمقتل العشرات إثر انهيار منجم غير قانوني للذهب في فنزويلا

بقلم: يورونيوز

انهار منجم غير قانوني للذهب وسط فنزويلا الثلاثاء، حسب السلطات التي لم تعلن إلى الآن عن أعداد القتلى أو المحاصرين.

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وقع الحادث في بلدية أنغوستورا، بعد انهيار جدار في منجم يعرف باسم بولا لوكا، الذي يمكن الوصول إليه بطريقة واحدة، وهي رحلة بالقارب تستغرق عدة ساعات.

وقالت وزارة الاتصالات والمعلومات الفنزويلية الأربعاء إن المسؤولين لم يحصلوا بعد على العدد الكامل للقتلى أو المحاصرين أو المصابين، ولم يتم نشر أي تفاصيل عن جهود الإنقاذ.

وقال عمدة أنغوستورا، خورخي أرسينيغا، في وقت متأخر من الثلاثاء، إنه يعتزم نقل "حوالي 30 نعشا" إلى مكان قريب من المنجم، الأمر الذي يشير إلى توقع ارتفاع عدد القتلى إلى العشرات.

وتناقلت وسائل إعلام فنزويلية معلومات عن حصار العشرات من الأشخاص في المنجم.

أنشأت الحكومة الفنزويلية في عام 2016 منطقة كبيرة لتطوير التعدين تمتد عبر وسط البلاد، لإضافة إيرادات جديدة إلى جانب صناعة النفط. ومنذ ذلك الحين، انتشرت عمليات استخراج الذهب والماس والنحاس والمعادن الأخرى داخل تلك المنطقة وخارجها.

الجدير بالذكر أن العديد من هذه المناجم غير قانونية. لكنها توفر وظائف للفنزويليين، على الرغم من ظروف العمل القاسية.