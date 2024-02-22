باريس: القوات الروسية هددت بإسقاط مقاتلات فرنسية فوق البحر الأسود

بقلم: يورونيوز

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو يوم الخميس، إن القوات الروسية هددت بإسقاط مقاتلات فرنسية كانت تقوم بدوريات في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود الشهر الماضي.

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ولم يقدم الوزير الفرنسي معلومات إضافية حول الطلعات الجوية أو الطائرات التي كانت تنوي موسكو استهدافها.

وأشار إلى أن "روسيا تتبنى موقفًا عدوانيًا بشكل خاص يعيد إلى أذهاننا سلوك الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة".

ويأتي هذا التصرف بحسب الوزير الفرنسي، في وقت تكافح فيه موسكو لإحراز تقدم في حربها ضد جارتها أوكرانيا.

ولفت الوزير في مقابلة مع راديو "آر تي إل" إلى أن "سلوك روسيا خلال هذا العام أي في العام 2024 مختلف تماما عن سلوكها في العام 2022، عندما قررت غزوها أوكرانيا، وذلك يفسر حقيقة أن موسكو تواجه صعوبة في ساحة المعركة في أوكرانيا".

ويقوم طيارو القوات الجوية الفرنسية بدوريات منتظمة في الجناح الشرقي لحلف الناتو، كجزء من الجهود التي يبذلها التحالف العسكري المكون من 31 دولة لتعزيز دفاعاته منذ إطلاق الحملة الروسية في أوكرانيا قبل عامين تقريباً.

وتشمل الطلعات الجوية الفرنسية دوريات بعيدة المدى باستخدام طائرات المراقبة من طراز "أواكس". وتحلق هذه الطائرات على ارتفاع عالٍ فوق ساحل البحر الأسود، وتستفيد من تقنيات تمتلكها لمراقبة شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014.

ويمكن لرحلات المراقبة الجوية رصد عمليات إطلاق الصواريخ والقصف الجوي وأنشطة عسكرية أخرى في النزاع في أوكرانيا.