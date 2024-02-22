شاهد: سكان رفح يزيلون الأنقاض بعد قصف إسرائيلي على منطقة سكنية

بقلم: يورونيوز

رصدت الكاميرات الناس في منطقة رفح بقطاع غزة وهم يقومون بإزالة الأنقاض والحطام يوم الخميس، بعد أن قصفت طائرات إسرائيلية سبعة مواقع في المنطقة الحدودية الجنوبية.

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تعرض مسجد ومبنى سكني للقصف مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

ويتكدس نحو 1.5 مليون من سكان غزة في المنطقة، معظمهم نزحوا من أجزاء أخرى من القطاع بسبب الحرب المستمرة.

ولحقت أضرار بالعديد من المباني في مخيم الشابور المزدحم.

وقالت مروة أبو موسى وهي من السكان المحليين بينما كانت تقوم بإزالة الأنقاض من منزلها: "المسجد الذي ضربوه دمر الحي بأكمله". وتجمع المشيعون بجانب الجثث وبكوا أمام مستشفى أبو يوسف النجار بينما كانوا ينتظرون دفن الجثث.