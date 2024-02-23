ما هي أبرز النقاط الواردة في خطة نتنياهو لما بعد الحرب في غزة؟

بقلم: يورونيوز

قالت هيئة البث الإسرائيلية أمس الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم خطة مقترحة للمجلس الوزاري لما بعد الحرب على غزة، ستكون بمثابة برنامج تجريبي بدعم من الولايات المتحدة لمستقبل الحكم في غزة.

أبرز النقاط التي وردت في الخطة:

* إعادة الإعمار

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إعادة إعمار غزة لن يكون ممكنا إلا بعد الانتهاء من التدمير الكامل لسلاح حركة حماس، وبدء عملية "نزع التطرف" وبحسب أكسيوس سيتم تنفيذ "خطط إعادة الإعمار، بتمويل دول مقبولة لدى إسرائيل".

*هيئة حكم جديدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الخميس إن إسرائيل ترغب في تطبيق برنامج تجريبي، يسعى إلى تسليم الإدارة إلى " قادة من المجتمع الفلسطيني المحليين، الذين لا ينتمون إلى حماس أو إلى السلطة الفلسطينية أن يحكموا غزة بعد الحرب."

ويزعم تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية، الخميس أن مسؤولين من الجيش الإسرائيلي "التقوا مع مجموعة من قادة المجتمع الفلسطيني" دون ذكر أي تفاصيل أو أسماء.

وقال مسؤولون لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن نتنياهو يرفض تكليف السلطة الفلسطينية، بأي خطط رسمية لحكم غزة ما بعد الحرب، بالرغم من توصيات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وكان بيني غانتس قد أشار الأربعاء إلى "برنامج تجريبي سيعمل على توزيع المساعدات"، مشددا أن إسرائيل "ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة" على قطاع غزة.

وأوضح غانتس: “نحن ندرس عددا من الخيارات حتى يتم تسليم المساعدات لغزة، من خلال إدارة دولية من الدول العربية المعتدلة بدعم من الولايات المتحدة... ونحن نعمل على تعزيز المحور المعتدل في مواجهة إيران، وإنشاء إدارة إقليمية تساعد الفلسطينيين على إيجاد حكومة أخرى في غزة."

* إقامة منطقة أمنية عازلة تفصل بين قطاع غزة والبلدات الإسرائيلية.

* إغلاق وكالة الأونروا بالكامل لتحل محلها وكالات إغاثة مقبولة لدى إسرائيل.

* تغيير شامل للمناهج المدرسية في قطاع غزة وشطب المواد التي "تحرض ضد إسرائيل واليهود".

تشن إسرائيل حربا شرسة على غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 29 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال وفقا لوزارة الصحة في غزة.