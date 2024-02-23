شاهد: فلسطينيون يبحثون عن ناجين تحت ركام منازل دمرها قصف إسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

شن الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة غارات جوية مكثفة على دير البلح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 58 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال.

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تفقد الفلسطينيون آثار غارة إسرائيلية أصابت مناطق سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع، وجرى نقل القتلى والجرحى، إلى مستشفى شهداء الأقصى الذي غضت ساحاته بالجثامين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً، استهدف كذلك مدرسة في مخيم النصيرات، لافتة إلى أن هذه المدرسة تؤوي عشرات النازحين،

وأظهرت لقطات التقطتها وكالة أسوشيتد برس، الجرافات وهي تزيح أكوام من الأنقاض، والسكان يمشطون الحطام بحثًا عن ناجين.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق أن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع قارب 30 ألفاً فيما قارب عدد الجرحى 70 ألفا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.