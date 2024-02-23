شاهد: كما في كل يوم جمعة وللأسبوع العشرين.. آلاف اليمنيين يتظاهرون في صنعاء دعماً لغزة

بقلم: يورونيوز

تجمع الآلاف من اليمنيين يوم الجمعة في شوارع العاصمة صنعاء للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وأهل القطاع الذين يواجهون حربا دامية منذ أربعة أشهر.

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وللأسبوع العشرين، خرج اليمنيون إلى شوارع العاصمة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفعوا العلمين اليمني والفلسطيني وصور زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي.

وبهذه المناسبة، كتب المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام عبر منصة "إكس"، "140 يوما وطوفان اليمن يسند صمود فلسطين والملايين تهتف (مسارنا مع غزة... قدما حتى النصر)".

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهدفت الحركة الموالية لإيران، السفن في البحر الأحمر وخاصة تلك التابعة لإسرائيل، لدفع الدولة العبرية لوقف حربها على غزة.

وأعلن زعيم الحركة عبد الملك الحوثي، الخميس، أن جماعته أدخلت سلاح الغواصات في المواجهة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن "هذا السلاح يقلق العدو".

ولفت الحوثي، في كلمة له، إلى "أننا اتجهنا في جبهة اليمن إلى التصعيد في العمليات مقابل توجه العدو إلى التصعيد أكثر في قطاع غزة".

كما أوضح أن "الأمريكيين فشلوا في اعتراض الصواريخ ولم يقدروا على منعها من إصابة السفن"، لافتًا إلى "أننا لا نزال نحصل على المعلومات الدقيقة بشأن السفن في البحر الأحمر رغم كل الخدع الأميركية والإمكانات الكبيرة لديهم".

وكشف أن "عملياتنا على الأهداف الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بلغت 183 صاروخاً وطائرة مسيرة".