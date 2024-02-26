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رغم هزيمتها الكبيرة أمام ترامب... نيكي هيلي تتوجه إلى ميشيغان للاستمرار في سباق الترشح للرئاسة

نيكي هيلي
نيكي هيلي Copyright Carlos Osorio/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قالت هيلي إنها مستمرة في خوضها سباق الترشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري على الرغم من هزيمتها أمام منافسها الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية كارولاينا الجنوبية السبت الماضي.

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وطالب جمهوريون في الولاية هيلي بالانسحاب عقب الهزيمة أمام ترامب ولكنها قالت إن الهزيمة "ليست نهاية الطريق" بالنسبة لها.

وقالت حملة هيلي إنها تمكنت من جمع تبرعات بلغت مليون دولار أمريكي "من المؤيدين وحدهم" خلال يومين فقط عقب خسارة كارولاينا الجنوبية وهو "ما يظهر قوة بقاء هيلي وجاذبيتها لقطاعات واسعة من الجمهور الأمريكي.

واكتسح ترامب جميع الانتخابات التمهيدية أو التجمعات الحزبية في للحزب الجمهوري. 

ولم يترك أداء ترامب القوي حتى الآن مجالاً كبيراً للمناورة لهيلي، التي عينها ترامب إبان رئاسته سفيرة لدى الأمم المتحدة.

وقال ترامب في احتفال بليلة النصر في كولومبيا: "لم يسبق لي أن رأيت الحزب الجمهوري موحداً إلى هذا الحد كما هو الآن".

وتصر هيلي على أنها متمسكة حتى مع الضغوط المتزايدة للتخلي عن ترشيحها والسماح لترامب بالتركيز بالكامل على هزيمة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.

وقالت هيلي إن حصولها على ما يقرب من 40% من أصوات الجمهوريين في كارولاينا الجنوبية يعني أن هناك العديد من الجمهوريين الذين لا يدعمون ترامب وهو ما سيصعب عليه الفوز بالانتخابات الرئاسية العامة.

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