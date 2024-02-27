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مباشر. حرب غزة في يومها ال144.. قصف متواصل يحصد أرواح العشرات وحديث عن وقف محتمل للقتال في رمضان لكن بشروط

عبد الرحمن شريف فلسطيني من غزة يحمل جثمان طفله ذي الأربع سنوات الذي قتله قصف إسرائيلي في خان يونس
عبد الرحمن شريف فلسطيني من غزة يحمل جثمان طفله ذي الأربع سنوات الذي قتله قصف إسرائيلي في خان يونس Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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لا يجد سكان القطاع وخاصة في الشمال ما يسد رمقهم وسط تحذيرات أممية ومنظمات حقوقية من خطر حدوث مجاعة قد تودي بحياة من فشلت الغارات والقصف في قتلهم

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تدخل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة يومها الرابع والأربعين بعد المئة. 144 يوما ولا يزال القطاع المحاصر يئن تحت وطأة القصف والدمار والدماء والتهجير وانعدام أدنى مقومات الحياة لمن كُتبت له النجاة من الغارات التي لا تهدأ. وقد أصبح الجوع هو آخر حلقة في مسلسل الرعب الذي يعيشه أكثر من مليوني فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي تاريخ عملية طوفان الأقصى. فسكان القطاع وخاصة في الشمال لا يجدون ما يسد رمقهم وسط تحذيرات أممية ومنظمات حقوقية من خطر حدوث مجاعة قد تودي بحياة من فشلت الغارات والقصف في قتلهم. 

وقد اتهمت هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أمس الاثنين الدولة العبرية بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر رغم صدور قرار من محكمة العدل الدولية في لاهاي بضرورة القيام بأي خطوة من شأنها منع حدوث جريمة إبادة إضوفة إلى السماح بدخول قوافل الإغاثة.  

في الأثناء، لا تزال الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن التوصل إلى هدنة. حيث يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد باريس اليوم للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار جهود وساطة تقوم بها الدوحة للتوصل إلى وقف مؤقت للعمليات العسكرية هذا الأسبوع بحسب تقارير إعلامية.

إليكم الآن آخر التطورات

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