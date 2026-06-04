في حلقة جديدة من مسلسل الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحركة حماس، شنت إسرائيل الخميس غارات استهدفت مبان سكنية وأسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين وجرح 20 آخرين غرب وشمال مدينة غزة بحسب ما أوردته مصادر محلية.

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وقد ضربت المقاتلات والمروحيات الإسرائيلية عدة مناطق في مدينة غزة بما فيها مخيم الشاطئ وأحياء الشيخ رضوان وتل الهوى والمخابرات بحسب ذات المصادر.

فلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى دمره غارة إسرائيلية في دير البلح، وسط قطاع غزة، يوم الجمعة 29 مايو/أيار 2026 AP Photo

وقد طالت أعنف الغارات حيّ المخابرات وتحديدا الطابق الرابع في بناية توجد بها شقة عائلة لبيد، ما أسفر عن دمار واسع ومقتل 5 من أفراد الأسرة وهم الأب والأم وأولادهما الثلاثة محمد ورهف وتميم. فيما استطاع رجال الإنقاذ انتشال الابنة الأكبرى هالة من ركام البناية المهدّمة على رؤوس ساكنيها.

وفي حي تل الهوى، قتل فلسطينيان اثنان في غارة طالت إحدى الشقق السكنية فيما قضى شخصان آخران من عائلة مهنا جراء غارة استهدفت مخيم الشاطئ ومنزلا في حي الشيخ رضوان.

وتأتي هذه الأرقام لتعزز الحصيلة الإجمالية للقتلى حيث لقي أكثر من 73 ألف فلسطيني حتفهم وجُرح أكثر من 173 ألفا آخرين منذ أن شنت تل أبيب حربا واسعة على غزة إثر هجوم حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.

نيران مشتعلة في مبنى سكني إثر غارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال في مدينة غزة، بتاريخ 15 مايو/ أيار 2026 أب

وإذا كان القطاع يعيش نظريا حالة من الهدوء النسبي، فإن المشهد يبدو مغاير لما تم الإعلان عنه. فالغارات لم تهدأ منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وتل أبيب في العاشر من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وفي أقل من ثمانية أشهر، قتلت تلك الغارات 932 فلسطينيا من سكان القطاع بحسب الأرقام التي أعلن عنها المكتب الإعلامي في غزة.