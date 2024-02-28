بايدن يجري الفحص البدني السنوي وعيون الناخبين على النتائج

بقلم: يورونيوز

يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني يوم الأربعاء، فحصه البدني السنوي، بينما يراقب الكثيرون النتائج، في الوقت الذي يسعى فيه بايدن البالغ من العمر 81 عامًا من إعادة انتخابه.

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يُعد بايدن فعلًا أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وسيبلغ من العمر 86 عامًا بنهاية فترة الولاية الثانية، في حالة فوزه بولاية ثانية. وبعد آخر فحص طبي له، والذي تم إجراؤه في فبراير/ شباط 2023، أعلن الأطباء أن بايدن "يتمتع بصحة جيدة وقوي" و"صالح" للقيام بواجباته في البيت الأبيض.

ومع تكرار زلات الرئيس وهفواته وسعاله ومشيته البطيئة، وكذلك حادثة سقوطه من الدراجة الهوائية، يشارك الناخبون هذا العام في الانتخابات والشكوك تراودهم بشأن صحة بايدن وأهليته للرئاسة.

وقال بايدن للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض: "سأذهب إلى والتر ريد لإجراء فحص جسدي"، مضيفًا أنه سينشر ملخصًا مكتوبًا للفحص "الروتيني" في وقت لاحق من اليوم.

أما منافسه اللدود والرئيس السابق دونالد ترامب البالغ من العمر 77 عامًا، هو المرشح الأوفر حظًا الذي يتوقع أن يحظى بترشيح الحزب الجمهوري. وكان ترامب يبلغ من العمر 70 عامًا عندما تولى منصبه عام 2017، مما جعله أكبر رئيس أمريكي يتم تنصيبه، حتى حطم بايدن رقمه القياسي بتنصيبه بعمر 78 عاما في عام 2021.

وقد بين تقرير المستشار الخاص الأخير الذي يحقق في حيازة بايدن لوثائق سرية بشكل متكرر وضع ذاكرة بايدن، ووصفها بأنها "ضبابية" و"غامضة" و"معيبة" و"فقيرة" وبها "قيود كبيرة". كما أشارت إلى أن بايدن لا يستطيع أن يتذكر المعالم البارزة في حياته مثل عندما توفي ابنه بو أو عندما شغل منصب نائب الرئيس.

الرئيس الأمريكي جو بايدن Andrew Harnik/Copyright 2024 The AP

لكن في حديثه للصحفيين بعد نشر التقرير، قال بايدن: "ذاكرتي جيدة"، وبدا عليه الغضب بشكل واضح عندما نفى نسيان وفاة ابنه بسرطان الدماغ في عام 2015 عن عمر يناهز 46 عامًا.

لا يعد اختبار الذاكرة والمهارات المعرفية عادةً جزءًا من الاختبارات البدنية الروتينية مثل تلك التي يجريها بايدن. وأظهرت آخر فحوصه الجسدية أن الرئيس قد تمت إزالة آفة جلدية من صدره خلال العام السابق، لكن النتائج بعد ذلك تطابقت إلى حد كبير مع النتائج بعد الاختبار السابق لبايدن في نوفمبر 2021. وقال هذا التقرير إن سعاله العرضي كان بسبب ارتجاع الحمض، بينما كان يعاني من ارتجاع حمض المعدة. كانت المشية المتصلبة نتيجة لالتهاب المفاصل في العمود الفقري، وكسر في القدم سابقًا، واعتلال عصبي في قدميه.

وأجرى بايدن تنظير القولون في عام 2021، حيث تم التعرف على ورم حميد بحجم 3 ملم وإزالته.

وفي عام 1988، أجرى بايدن عملية جراحية تتعلق بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، وقال طبيبه إن بايدن لم يعانِ من تكرار المرض قط، مستشهدًا باختبار أجري عام 2014 لفحص شرايينه.

وقد أعرب العديد من الأميركيين، بما في ذلك الديمقراطيون، عن تحفظاتهم بشأن سعي بايدن لولاية ثانية خلال انتخابات الخريف المقبل.

يقول 37% فقط من الديمقراطيين إن بايدن يجب أن يسعى لإعادة انتخابه، بانخفاض من 52% قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز NORC لبحوثات الشؤون العامة.

ومع ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي ترددًا مماثلًا تجاه ترامب أيضًا، وهذا لم يمنعهما من الاقتراب من ترشيحات حزبهما.