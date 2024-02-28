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سيارات الإسعاف تسابق الزمن لنقل ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

فلسطيني يحمل جثة طفل قتل في القصف الإسرائيلي - مستشفى الأقصى في دير البلح، الجمعة، 23 فبراير، 2024
فلسطيني يحمل جثة طفل قتل في القصف الإسرائيلي - مستشفى الأقصى في دير البلح، الجمعة، 23 فبراير، 2024 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أدت غارة جوية إسرائيلية إلى مقتل عدد كبير من الفلسطينيين في مدينة دير البلح في قطاع غزة.

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ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فيديو سيارات الإسعاف وهي تنقل الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وتواصل إسرائيل حربها غاراتها على قطاع غزة لليوم الـ 145، حيث تسعى جهود الوساطة إلى التوصل إلى اتفاق جديد من أجل إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

قتل حتى الآن ما يقرب من 30 ألف فلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما أصيب أكثر من 70 ألف شخص وأكثر من 7000 مفقود يعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض، وفقًا لآخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

وتقول الوزارة أيضًا إن أكثر من 11,000 من الجرحى في حاجة ماسة لتلقي العلاج في الخارج لأن المرافق المتوفرة في غزة لا تملك الوسائل اللازمة لعلاجهم.

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