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شاهد: تشييع جثامين ضحايا القصف الإسرائيلي على دير البلح وعدد القتلى في غزة يتجاوز الـ30 ألفاً

دفن ضحايا القصف الإسرائيلي
دفن ضحايا القصف الإسرائيلي Copyright Hatem Moussa
بقلم:  يورونيوز
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أسفرت الغارات الإسرائيلية على وسط غزة في وقت متأخر من يوم الأربعاء عن مقتل 20 شخصا على الأقل، من بينهم خمس نساء وطفلان.

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حضر العشرات من الرجال موكب تشييع خارج مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وصلّوا أمام جثث القتلى الملفوفة بالأكفان البيضاء، والتي كانت مضرجة بالدماء.

وسادت لحظات من الحزن والألم في صفوف المشيّعين خلال وداعهم لأفراد أسرهم الذين قضوا خلال عملية القصف، إذ علت صيحات البكاء قبل إرسال الجثث لدفنها.

وفي مشهد مؤثر للغاية، جلس طفل صغير بجوار جثمان مكفّن بينما كانت سيدة تربّت على كتفه، وبالقرب منه سيدة تودع طفلاً.

وأشار مسؤولو الصحة في القطاع يوم الخميس إلى أن أكثر من 30 ألف فلسطيني قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس قبل نحو خمسة أشهر.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب في القطاع ارتفع إلى 30.035، إضافة إلى 70.457 جريحًا.

المصادر الإضافية • أ ب

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