كرة النار تتدحرج في الشمال.. حزب الله يستهدف قاعدة ميرون الإسرائيلية بعشرات الصواريخ

بقلم: يورونيوز

أعلن حزب الله الأحد، استهداف قاعدة ميرون بعشرات الصواريخ رداً على الضربات الإسرائيلية المتواصلة على القرى الجنوبية والتي أسفرت السبت عن سقوط عدد من الضحايا من المدنيين.

اعلان

بينما تتصاعد حدة الحرب التي تقودها إسرائيل منذ أشهر في قطاع غزة، تتجه أنظار العالم الآن نحو الحدود الشمالية بين لبنان وإسرائيل، حيث اشتدت المواجهات بين حزب الله وتل أبيب، مما يعكس توترات متنامية تهدد باندلاع نزاع مفتوح في المنطقة.

وأعلن حزب الله الأحد، استهداف قاعدة ميرون بعشرات الصواريخ رداً على الضربات الإسرائيلية المتواصلة على القرى الجنوبية والتي أسفرت السبت عن سقوط عدد من الضحايا من المدنيين.

وأعلن الحزب اللبناني في بيان أصدره، أنه "استهدف مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم واستشهاد العائلة".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أفادت في وقت سابق، أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا السبت، أربعة من عائلة واحدة، وأصيب تسعة في غارة إسرائيلية على منزل في جنوب لبنان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد إن الجيش الإسرائيلي أدرك في الأشهر الأربعة الأخيرة أن ترسانة أسلحة حزب الله تتضمن أيضاً العديد من الذخائر الدقيقة، بعضها ذو مسار مسطح مثل الصواريخ المتقدمة والبعيدة المدى المضادة للدروع، والتي يصل مداها إلى حوالي عشرة كيلومترات.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن "بعضها لا يحتاج إلى خط رؤية متواصل بين منصة الإطلاق والهدف، إذ تجاوزت الصواريخ الدقيقة التلال وانفجرت على أهداف في كريات شمونة ومحيطها".

عليه "دفع الثمن"

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس بلدية كريات شمونة، قوله إن حرب إسرائيل هي ضد لبنان وليست ضد حزب الله، مشيرًا إلى أن حزب الله عليه "دفع الثمن".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد أن نحو 35 صاروخاً أُطلقت من لبنان على قاعدة ميرون الجوية شمالي إسرائيل، تم اعتراض بعضها.‏

هذا ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "تم اعتراض عددا من الصواريخ وسقط بعضها في مناطق مفتوحة".

وفي وقت لاحق، أعلن حزب الله تنفيذ هجوم جوي بمسيرتين ‏انقضاضيتين على مرابض المدفعية في عرعر، وإصابة الأهداف بدقة، إضافة إلى استهداف موقع راميا وتجهيزاته بالأسلحة المناسبة.

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا يظهر سقوط أحد الصواريخ على إحدى المرتفعات المتاخمة لأسوار القاعدة الجوية.

والتقى رئيس القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي مع المنسقين الأمنيين لمناقشة الأمن على طول الحدود الشمالية يوم الجمعة.

وزعم الجيش الإسرائيلي السبت، أنه ضرب البنية التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في لبنان، بما في ذلك المقر العسكري العملياتي.