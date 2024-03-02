مدينة خنشلة الجزائرية بجبال الأوراس ترتدي حلّة بيضاء بعد تساقط مكثف للثلوج

بقلم: يورونيوز

حسب أحد سكان المنطقة فقد تدخلت السلطات المحلية من خلال فرق عسكرية ورجال الحماية المدنية بالمقاطعات بإزالة الثلوج على الطريق رقم 172 الذي يربط بلدية بوحمامة ببلدية قايس، مما يسمح للمواطنين بالتنقل.

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تساقطت كميات معتبرة من الثلوج على مدينة خنشلة في منطقة الأوراس مما تسبب في إغلاق الطرق بالقرى الجبلية على غرار بوحمامة ويابوس وطامزة على خلفية تراكم الثلوج. وشهدت درجات الحرارة انخفاضًا حيث شعر السكان بالبرد.

وتدخلت السلطات المحلية لفكّ الطرق حيث علقت السيارات ولم تتمكن من مواصلة طريقها بسبب العاصفة الثلجية، وهو ما أكده أحد المواطنين: "قامت السلطات المحلية في بلدة بوحمامة في وقت مبكر من الساعات الأولى لتساقط الثلوج بنشر وسائل ضخمة لإزالة الطرق المسدودة".

وحسب أحد سكان المنطقة فقد تدخلت السلطات المحلية من خلال فرق عسكرية ورجال الحماية المدنية بالمقاطعات بإزالة الثلوج على الطريق رقم 172 الذي يربط بلدية بوحمامة ببلدية قايس، مما يسمح للمواطنين بالتنقل.

وقد كان تساقط الثلوج فرصة لبعض الجزائريين المقيمين بالمدن الصحراوية للتنقل إلى منطقة الأوراس للسياحة ورؤية الثلوج، أحد سكان مدينة وادي سوف قال: :"جئنا من المنطقة الجنوبية من وادي سوف لنستمتع بتساقط الثلوج، وجدنا كل الطرق مغلقة. ونشيد بتدخل السلطات المحلية لمساعدتها في الوصول إلى هذه المرتفعات".

أحد المواطنين قال: "أرفع القبعة لكل أولئك الذين أزالوا الثلوج عن الطرق، وساعدوا الناس والمسافرين في التنقل بين المدن".

آخر جاء خصيصا للتخييم وسط الثلوج: "لقد علمنا بالأمس من خلال خدمات الأرصاد الجوية الوطنية عن العاصفة الثلجية القادمة، وجئنا إلى التخييم هنا في مرتفعات شيليا والاستمتاع بالكثير بهذا الطقس الاستثنائي، ونشكر الله تعالى على هذه الهدية".