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فيديو: موسكو تستدعي السفير الألماني على خلفية تسجيل مسرّب بشأن مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية Copyright Andrew Kravchenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين السفير الألماني في موسكو إثر نشر تسجيل صوتي لمسؤولين عسكريين ودبلوماسيين ألمان يناقشون فيه إمكانية إرسال صواريخ "توروس" بعيدة المدى لأوكرانيا.

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وكانت رئيسة تحرير قناة "روسيا اليوم" المملوكة للدولة قد نشرت مقطعاً صوتياً مدته 38 دقيقة على مواقع التواصل يوم الجمعة الماضي.

ويظهر التسجيل ما يبدو أنه نقاش بين مسؤولين عسكريين ألمان حول كيفية إرسال ونشر واستخدام الصواريخ الألمانية ضد الجيش الروسي في أوكرانيا.

وخلص النقاش إلى أن التسليم المبكر والنشر السريع للصواريخ لن يكون ممكناً إلا بمشاركة الجنود الألمان، وأن تدريب الجنود الأوكرانيين على نشر صواريخ توروس بمفردهم سيكون ممكنا، لكنه سيستغرق أشهرا.

ولم تشكك السلطات الألمانية في مصدر التسجيل حتى الآن.

وقالت وكالة "دي بي آيه" الألمانية إن التسجيل لأربعة ضباط ألمان، من بينهم قائد القوات الجوية الألمانية إنغو غيرهارتز، يتحدثون عن إمكانية إرسال الصواريخ تحضيراً لاجتماع لاحق حول نفس الشأن مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.

ويظهر التسجيل أن الحكومة الألمانية لم تواقف بشكل نهائي على إرسال تلك الصواريخ إلى أوكرانيا.

وتزداد الضغوط على المستشار الألماني أولاف شولتس من أجل إرسال الصواريخ إلى أوكرانيا، لكنه يرفض تخوفاً من أن يشكل ذلك تورطاً ألمانياً مباشراً في الحرب الأوكرانية ضد روسيا.

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