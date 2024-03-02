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دونالد ترامب يفوز بترشيح الجمهوريين في ميشيغان وميزوري

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يصل إلى تجمع انتخابي في غرينسبورو، كارولاينا الشمالية 2 مارس، 2024
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يصل إلى تجمع انتخابي في غرينسبورو، كارولاينا الشمالية 2 مارس، 2024 Copyright Chris Carlson/AP
بقلم:  يورونيوز
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تغلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في كلتا الولايتين على نيكي هيلي، آخر منافسيه المتبقين على بطاقة الحزب الجمهوري.

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فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السبت، في المؤتمرات الانتخابية للحزب الجمهوري في ميشيغان حيث شهد الحزب خلافات داخلية تسببت بخشية بعض الجمهوريين من أن تضر بحملته في الولاية الأمريكية الحاسمة.

وفاز ترامب أيضاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية ميزوري، وهي واحدة من ثلاث فعاليات تجري السبت ستمنح المفوضين ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

وتغلب ترامب في كلتا الولايتين على السفيرة الأميركية السابقة بالأمم المتحدة نيكي هيلي آخر منافسيه المتبقين على بطاقة الحزب الجمهوري.

وأظهرت استطلاعات الرأي أنه من المتوقع أن يفوز ترامب في كل الولايات التي ستجرى فيها الانتخابات التمهيدية، مستنداً الى قاعدة قوية من المناصرين. ولا تبدو الآفاق السياسية لنيكي هيلي، في الوقت الراهن، مشجعة.

المصادر الإضافية • أ ب

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