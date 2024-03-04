اعتقال رجل لمهاجمته متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين بمسدس مسامير في تورونتو

بقلم: يورونيوز

تمّ استدعاء شرطة يورك الإقليمية إلى شارع كلارك أفينيو ويست وساوث بروميناد حوالي الساعة 9:45 صباحًا بعد أن أبلغ شخص ما عن تعرضه للاعتداء بسلاح من قبل المهاجم.

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اعتقلت الشرطة الكندية رجلا بحوزته مسدس مسامير بعد مواجهة مع متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين بالقرب من كنيس يهودي في منطقة تورونتو الكندية.

وقالت الشرطة، إن المعتقل من فوغان بمقاطعة أونتاريو، وقد تلفظ بكلمات بذيئة، ودخل في "تصادم" مع العديد من المتظاهرين

وذكرت أنه تم توجيه الاتهام لرجل بعد مواجهة مع متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين بالقرب من كنيس يهودي في ثورنهيل، أونتاريو، صباح الأحد.

وتمّ استدعاء شرطة يورك الإقليمية إلى شارع كلارك أفينيو ويست وساوث بروميناد حوالي الساعة 9:45 صباحًا بعد أن أبلغ شخص ما عن تعرضه للاعتداء بسلاح من قبل المهاجم.

وحسب شهود عيان، فقد أوقف المهاجم سيارته بالقرب من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وبدأ "بالصراخ بألفاظ بذيئة، بينما دخل في مواجهة مع ثلاثة منهم".

وجاء في بيان الشرطة "في وقت ما، أخبر أحد الضحايا قوات الأمن أن المشتبه به استخدم مسدس مسامير كان بحوزته". وقالت الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ويواجه المتهم، وهو رجل يبلغ من العمر 27 عامًا، عدة تهم، بما في ذلك الاعتداء وحيازة سلاح خطير على الجمهور والإيذاء.