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نيكي هيلي تحقق أول فوز ضد ترامب وتكتسح الانتخابات التمهيدية في واشنطن

نيكي هيلي
نيكي هيلي Copyright Reba Saldanha/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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حققت نيكي هيلي أول انتصار لها ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بعد حسمها أصوات مقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة).

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ويقطع الفوز سلسلة الانتصارات التي حسمها ترامب مؤخراً من أجل الفوز بترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستقام نهاية العام الجاري.

ويبقي الانتصار على حظوظ هيلي الضئيلة في الفوز بترشيح الحزب على الأقل حتى الثلاثاء الكبير (5 مارس/آذار) وهو اليوم الذي سيشهد التصويت التمهيدي بأكبر عدد من الولايات الأمريكية في يوم واحد.

وقالت هيلي للصحفيين الأسبوع الماضي في ميشيغان: "الأمريكيون يريدون صوتاً ونحن نمنحهم هذا الصوت. وطالما يريد الأمريكيون مني أن أكون هذا الصوت، فسأواصل الكفاح من أجلهم".

ويتنافس المرشحون الجمهوريون على الفوز بما يعرف أمريكياً بمندوبي الحزب الجمهوري عن كل ولاية، وهم من سيقررون مرشح الحزب في النزال الرئاسي بمؤتمر الصيف المقبل.

وفاز ترامب حتى الآن بـ244 مندوباً في ثماني ولايات مقابل 43 مندوباً فازت بهم هيلي.

وقالت أوليفيا بيريز-كوباس، المتحدثة باسم حملة هيلي، إن الفوز يجعلها أول سيدة تحقق فوزاً بولاية في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وتتنافس هيلي، التي شغلت منصب السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة إبان ولاية ترامب، مع الرئيس السابق بالانتخابات التمهيدية الجمهورية عقب انسحاب المرشحين رون دي سانتيس وفيفيك رماسوارمي في يناير/كانون الثاني الماضي.

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