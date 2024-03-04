بايدن: ترامب لن يعترف بالهزيمة إذا خسر الانتخابات القادمة

بقلم: يورونيوز

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن في مقابلة مع مجلة "نيويوركر"، إنه لا يعتقد أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيتراجع إذا خسر الانتخابات في نوفمبر/ تِـشْرِين الثاني القادم.

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وأوضح بايدن لمراسل المجلة الأمريكية، إيفان أوسنوس خلال مقابلة استمرت حوالي 40 دقيقة أجراها في 17 يناير/كانون الثاني في البيت الأبيض، ونشرت اليوم الاثنين أن الأشخاص الذين لا يتأقلمون مع الواقع هم الخاسرون.

وأضاف بايدن قائلاً: "أعتقد أنه (ترامب) سيستخدم جميع الوسائل الممكنة للفوز، وإذا كانت النتيجة لصالحي فلا أعتقد أنه سيتقبل الهزيمة بغض النظر عن النتائج".

وعندما سأله المراسل عن رغبته في الترشح لولاية ثانية، إلى ترشحه لولاية أخرى؛ بسبب فخره بالإنجازات التاريخية التي حققها ورغبته في الاستمرار في تحقيق المزيد، معبّرًا عن تفاؤله بالمستقبل. ولفت إلى أن ما حققه حتى الآن هو فقط بداية لما هو قادم.

وكان أوسنوس قد أجرى مقابلات متعددة مع الرئيس الأمريكي وخاصة خلال فترة انتشار وباء كوفيد-19 في عام 2020 وقبل ذلك في عام 2014.

تم نشر هذه المقابلة في الوقت الذي كشفت فيه استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" وجامعة "سيينا"، أن 48% من المشاركين يعتزمون اختيار ترامب، مقابل 43% فقط لصالح بايدن، إذا ما أُجريت الانتخابات اليوم.