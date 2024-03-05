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نشطاء مؤيدون للفلسطينيين يعتصمون في بهو مجلس النواب الهولندي

مناصرون للفلسطينيين في بهو مجلس النواب
مناصرون للفلسطينيين في بهو مجلس النواب Copyright EBU
بقلم:  Adel Dellal
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بعد نصف ساعة من اعتصامهم، تدخل عناصر من الشرطة، واقتادوا المتظاهرين خارج المبنى. ومن المقرر أن يقدم مجلس النواب الهولندي تقريرا إلى الشرطة حول هذه المظاهرة.

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نشطاء مؤيدون للفلسطينيين يعتصمون في بهو مجلس النواب الهولندي

تظاهر نشطاء مناصرون للفلسطينيين بعد ظهر اليوم في بهو مجلس النواب الهولندي. وقررت مجموعة من حوالي 25 شخصًا الجلوس على الأرض مقابل المصعد المؤدي إلى قاعة الاجتماع، مرددين شعارات مؤيدة للفلسطينيين كما دعوا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.

وبعد نصف ساعة من اعتصامهم، تدخل عناصر من الشرطة، واقتادوا المتظاهرين خارج المبنى. ومن المقرر أن يقدم مجلس النواب الهولندي تقريرا إلى الشرطة حول هذه المظاهرة.

ووصف رئيس مجلس النواب مارتن بوسما الاضطرابات بأنها مستهجنة حيث أكد أنه سيتشاور مع أعضاء مجلس النواب حول اتخاذ إجراءات أمنية أكثر صرامة.

المصادر الإضافية • يوروفيجن

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