تركيا توقف 7 أشخاص يشتبه ببيعهم معلومات للموساد

بقلم: يورونيوز

هذا وقبل شهر، ألقت السلطات التركية أيضا القبض على سبعة أشخاص متورطين بشبهات مماثلة.

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اعتقلت الشرطة التركية سبعة أشخاص يوم الثلاثاء، بتهمة جمع وبيع معلومات لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، وهذه العملية تأتي ضمن سلسلة الاعتقالات التي تنفذها السلطات في أنقرة مؤخراً.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه تم توقيف المشتبه بهم خلال مداهمات متزامنة تم تنفيذها في إسطنبول. وجرت المداهمات ضمن عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي ومديرية أمن إسطنبول.

وذكريرليكايا، إن المعتقلين يشتبه في قيامهم بجمع بيانات عن أفراد وشركات في تركيا وبيعها لجهاز المخابرات الإسرائيلية، مشددا على "أننا لن نسمح أبدًا بتنفيذ أنشطة تجسس داخل حدودنا".

ولم يعرف على الفور ما إذا تم توجيه أي اتهامات للموقوفين، ولم تقدم السلطات أي معلومات إضافية.

هذا وقبل شهر، ألقت السلطات التركية أيضا القبض على سبعة أشخاص متورطين بشبهات مماثلة.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني، اعتقلت الشرطة التركية أيضًا 34 شخصًا للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل.

واتهم المشتبه بهم الذين اعتقلوا في يناير/كانون الثاني بالتخطيط لتنفيذ أنشطة شملت الاستطلاع و"ملاحقة واعتداء واختطاف" مواطنين أجانب يعيشون في تركيا.

وقال يلماز تونك، وزير العدل التركي حينها إن معظم المشتبه بهم متهمون بارتكاب "التجسس السياسي أو العسكري" لصالح المخابرات الإسرائيلية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التي تديرها الدولة، نقلاً عن مسؤولين أمنيين لم تذكر أسماءهم، أن من بين المعتقلين يوم الثلاثاء موظف حكومي سابق يعمل حاليًا كمخبر خاص يُزعم أنه تم تدريبه على يد الموساد في بلغراد، صربيا.

وقالت "الأناضول"، إنه جمع معلومات عن شركات وأفراد في الشرق الأوسط، بل ووضع أجهزة تعقب في سيارات الأشخاص الذين استهدفتهم المخابرات الإسرائيلية.