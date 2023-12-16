إعدام رجل في إيران متهم بالتعامل مع الموساد الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

كانت إيران قد أعلنت في وقت سابق عن توقيف أشخاص وصفتهم بأنهم عملاء يعملون لحساب دول أجنبية من بينها إسرائيل، عدوتها اللدود.

اعلان

أقدمت إيران يوم السبت على إعدام رجل دين متهم بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وذلك وفقًا لإعلان صادر عن السلطة القضائية.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين"، التابع للسلطة القضائية، بأنه تم تنفيذ عقوبة الإعدام هذا الصباح في سجن زاهدان بمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران، لـ "جاسوس تابع للموساد الإسرائيلي".

ولم يذكر الموقع اسم الرجل، لكنه قال إنه دين بـ"التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح النظام الصهيوني المعادي".

ودين أيضا بـ"جمع وتوفير معلومات سرية لجهاز الموساد التجسسي بهدف تعطيل النظام العام".

ولم يتضح على الفور تاريخ أو مكان اعتقال الرجل أو محاكمته.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق عن توقيف أشخاص وصفتهم بأنهم عملاء يعملون لحساب دول أجنبية من بينها إسرائيل، عدوتها اللدود.

في كانون الأول/ديسمبر 2022 أعدمت إيران شنقا أربعة أشخاص دينوا بالتعاون من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وتتهم طهران إسرائيل بتنفيذ هجمات تخريب واغتيالات تستهدف برنامجها النووي.

وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بشن هجمات صاروخية وبمسيرات تستهدف القوات الأمريكية وسفن مرتبطة بإسرائيل في الخليج.

وتقول مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية، إن إيران تحتل المركز الثاني عالميا بعد الصين لجهة أحكام الإعدام المنفذة.

وفي تقرير صدر في تشرين الثاني/نوفمبر قالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النرويج إن الجمهورية الإسلامية أعدمت أكثر من 600 شخص منذ مطلع العام، في أكبر عدد خلال 8 سنوات.

وتنفذ إيران عموما عقوبة الإعدام شنقا.