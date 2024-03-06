فيديو. إعادة تدوير نفايات بلاستيكية إلى أثاث مدرسي في كينيا

يعد التلوث بسبب مادة البلاستيك مشكلة بيئية كبيرة، والبلدان ذات الدخل المنخفض تتأثر به أكثر من غيرها، وفقًا لتقرير حديث صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة (WWF). على ساحل المحيط الهندي في كينيا بالقرب من مومباسا، تجمع شركة ناشئة النفايات البلاستيكية على الشواطئ، وتمنحها حياة جديدة بإعادة تدويرها، لتصنع منها طاولات ومقاعد مدرسية للأطفال المحليين. ومن المتوقع أن تتضاعف النفايات البلاستيكية المنتجة عالميًا ثلاث مرات تقريبًا بحلول عام 2060، أقل من خُمسها سيعاد تدويره، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يعد التلوث بسبب مادة البلاستيك مشكلة بيئية كبيرة، والبلدان ذات الدخل المنخفض تتأثر به أكثر من غيرها، وفقًا لتقرير حديث صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة (WWF). على ساحل المحيط الهندي في كينيا بالقرب من مومباسا، تجمع شركة ناشئة النفايات البلاستيكية على الشواطئ، وتمنحها حياة جديدة بإعادة تدويرها، لتصنع منها طاولات ومقاعد مدرسية للأطفال المحليين. ومن المتوقع أن تتضاعف النفايات البلاستيكية المنتجة عالميًا ثلاث مرات تقريبًا بحلول عام 2060، أقل من خُمسها سيعاد تدويره، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.