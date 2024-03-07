فيديو: لماذا نشرت نيويورك قوات الحرس الوطني في مترو الأنفاق؟

بقلم: يورونيوز

أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول، يوم الأربعاء، عن خطط لنشر قوات الحرس الوطني في مترو أنفاق المدينة لمساعدة الشرطة في إجراء عمليات تفتيش عشوائية لحقائب الركاب بحثًا عن أسلحة، بعد سلسلة من الجرائم المتكررة في القطارات.

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وقالت هوكول إنها ستنشر 750 فردًا من الحرس الوطني في مترو الأنفاق لمساعدة قسم شرطة نيويورك في تفقد الحقائب عند مداخل محطات القطار، معتبرة أنّ هذا الإجراء سيكون له "أثر رادع".

وجاءت هذه الخطوة كجزء من جهد أكبر يبذله مكتب حاكمة هوكول لمعالجة مسألة الجرائم في مترو الأنفاق، والذي تضمن اقتراحاً تشريعياً بمنع الأشخاص من ركوب القطارات لمدة ثلاث سنوات إذا أدينوا بالاعتداء على أحد الركاب.

وإلى جانب قوات الحرس الوطني، أشارت الحاكمة إلى أنها سترسل أيضاً 250 من جنود الولاية وضباط الشرطة من هيئة النقل الحضرية، وهي وكالة حكومية، للمساعدة في عمليات تفتيش الحقائب.

ووفي فيديو نشر على منصة "إكس"، توجهت هوكول في منشور إلى سكان المدينة، قائلةً: "من خلال الإجراءات التي نتخذها اليوم، نوجه رسالة إلى أي شخص يشعر بالقلق عندما يمر عبر تلك البوابات الدوارة (مداخل محطات القطار). لن نتوقف عن إتخاذ أي تدبير للحفاظ على سلامتك واستعادة راحة البال".

وتُوظف قضية مكافحة الجرائم ضمن الصراع السياسي القائم بين القطبين الإنتخابين في مدينة نيويورك، فتحاول هوكول، الديمقراطية الاتجاه، وضع استراتيجية فعالة لضمان السلامة العامة، بعد أن قام الجمهوريون بحملة حول المخاوف المتعلقة بالجريمة في أعقاب إنتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في 2022.

وبشكل عام، انخفضت معدلات الجريمة في مدينة نيويورك خلال تفشي جائحة كوفيد-19، لكن حوادث إطلاق النار مؤخراً تتسبب بحالة من التوتر والذعر بين السكان.