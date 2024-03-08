بقلم: يورونيوز

وقعت عدة انفجارات بالقرب من سفينة شحن في خليج عدن إثر هجوم يشتبه بتنفيذ جماعة الحوثي اليمنية له اليوم الجمعة.

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وقال مركز العمليات البحرية التابع للجيش البريطاني الذي يراقب الممرات المائية في الشرق الأوسط إن الهجوم لم يسفر عن قتلى أو وقوع إصابات.

كذلك أكدت شركة (أمبري) الخاصة للأمن البحري وقوع الهجوم.

ولم تعلن الجماعة اليمنية حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

وعكف الحوثيون على تنفيذ هجمات استهدفت سفن الشحن المرتبطة بإسرائيل وحلفاءها الغربيين منذ بدء الحرب على قطاع غزة مما أدى إلى تعطيل الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون تلك السفن تضامناً مع الفلسطينيين وأكدوا سابقاً أنها لن تتوقف سوى بانتهاء الحرب الإسرائيلية.

وعادة ما تبنت الجماعة المدعومة من إيران تلك الهجمات بعد عدة أيام من وقوعها.

ويأتي الهجوم بعد يومين من إطلاق الحوثيين لصاروخ أصاب سفينة تجارية أخرى في خليج عدن يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها وإجبار الناجين على ترك السفينة.