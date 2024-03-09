"السبب في خسارة الفلسطينيين أرضهم".. ناشطة تسكب طلاء أحمر اللون على لوحة لبلفور في كامبريدج

بقلم: يورونيوز

قامت ناشطة مؤيدة للقضية الفلسطينية بتمزيق صورة لوزير الخارجية البريطاني الراحل آرثر بلفور، وذلك احتجاجًا على وعد بلفور الذي صدر عام 1917.

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وعزت الناشطة فعلتها إلى أن "إعلان بلفور هو السبب في خسارة الفلسطينيين وطنهم لصالح الاحتلال الإسرائيلي."

وأظهر مقطع مصور انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، امرأة وهي تسكب طلاء أحمر على صورة بلفور قبل أن تمزقها بسكين.

وجاء هذا الاحتجاج في سياق موجة من الاحتجاجات المنددة بالحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل منذ 6 أشهر في قطاع غزة، والتي دخلت اليوم يومها الـ 155، مخلفًة أكثر من 30 ألف قتيل فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب وزارة الصحة التابعة لقطاع غزة.

والناشطة هي من مجموعة "العمل الفلسطيني" الاحتجاجية، التي دعت إلى مقاطعة المؤسسات البريطانية احتجاجًا على وعد بلفور.

واللوحة المعلقة في جامعة كامبريدج رسمها فيليب ألكسيوس دي لازلو عام 1914.

ويُطالب الفلسطينيون بإلغاء وعد بلفور، الذي "اعتبروه السبب الرئيسي لنكبتهم في عام 1948، حيث تم تهجيرهم بالقوة من أراضيهم وسمح لليهود بإقامة دولة إسرائيل".