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شاهد: لحظة الإنزال الجوي الأمريكي للمساعدات الغذائية في قطاع غزة

عملية إنزال الجيش الأمريكي مساعدات في غزة
عملية إنزال الجيش الأمريكي مساعدات في غزة Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن طائرات من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وجنود مختصون في توصيل الإمدادات جوا، ساهمت في تنفيذ هذه العملية.

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نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو يظهر تنفيذ عناصر الجيش لعملية إنزال جوية جديدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يوم السبت.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، "قمنا بتنفيذ عملية إنزال جوي مشتركة لنقل المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة يوم السبت عند الساعة 14:18 بتوقيت غزة، بهدف تقديم المساعدة الضرورية للمدنيين المتأثرين بالصراع الدائر".

وفي تغريدة نشرتها عبر منصة "إكس"، أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن طائرات من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وجنود مختصون في توصيل الإمدادات جوا، ساهمت في تنفيذ هذه العملية.

ووفقًا للبيان، ألقت طائرات تابعة للقوات الجوية الأمريكية 88 حزمة مساعدات فوق الشمال من المنطقة، تحتوي على حوالي 41400 وجبة و23000 زجاجة مياه.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن شخصين آخرين، أحدهما رضيع عمره شهرين، توفيا بسبب سوء التغذية، مما يرفع عدد الوفيات بسبب الجوع والجفاف في الحرب إلى 25.

واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية أن "هذه العمليات تعد جزءًا من جهد متواصل لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة".

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