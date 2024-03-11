الإثنين أول أيام رمضان شهر الصيام في معظم البلدان الإسلامية

بقلم: يورونيوز

يشهد مسلمو العالم البالغ عددهم 1.8 مليار مسلم صوم شهر رمضان هذا العام وسط أجواء يلفها الحزن، بسبب سقوط عشرات آلاف الضحايا الفلسطينيين بين قتيل وجريح ومشرد، جراء القصف الإسرائيلي اليومي، الذي يستهدف خاصة قطاع غزة، منذ تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

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أعلنت كل من فلسطين ومصر والصومال وتونس، واليمن والجزائر والسعودية والسودان وسوريا، والإمارات والكويت والعراق (بالنسبة للوقف السني) أن هذا الإثنين هو أول يوم من شهر رمضان المبارك.

اما المغرب والأردن وعمان فقد قالت إن أول أيام رمضان للعام 1445 للهجرة هو يوم الثلاثاء، إلى جانب إندونيسيا وماليزيا وتايلند وسنغافورة، بسبب تعذر رؤية الهلال.

وفي المسجد الأقصى في القدس، احتشد عشرات المسلمين لأداء الصلاة ليل الأحد، رغم تضيقات القوات الإسرائيلية، التي أعاقت فيما يبدو وصول عديد الشبان إلى الحرم.

وكانت الآمال في التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار بحلول شهر رمضان في قطاع غزة قد تلاشت منذ أيام مع تعثر المفاوضات على ما يبدو.

في عام 2023، قام أكثر من 289,000 فلسطيني من الضفة الغربية بزيارة القدس، لأداء صلاة التراويح في شهر رمضان، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.