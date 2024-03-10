مظاهرات لآلاف الأشخاص في جاكرتا وروما تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

بقلم: يورونيوز

تظاهر آلاف الأشخاص في عديد عواصم العالم مثل جاكرتا وروما يوم السبت، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، حيث بلغ الوضع الإنساني حدا كارثيا، في ظل سقوط عشرات آلاف القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي الدامي والمدمر، ومجاعة بدأت تنهش أجساد الضحايا في القطاع المحاصر.

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سار آلاف المتظاهرين من ساحة ديلا ريبوبليكا إلى شارع فيا دي فوري إمبريالي في العاصمة الإيطالية روما، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية مرددين شعارات، تطالب بوقف "الإبادة الجماعية في غزة"، كما طالبوا أيضًا بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

تم تنظيم المظاهرة من قبل تحالف "أسيزي بيس جوستا" الذي يضم العديد من الجمعيات، بما في ذلك نقابة العمال الإيطالية، وهي أكبر نقابة عمالية في إيطاليا، والتي دعت إلى عقد مؤتمر دولي للسلام والعدالة في الشرق الأوسط.

وأمام السفارة الأمريكية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، احتشد الآلاف من المسلمين للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة قبل بدء شهر رمضان المبارك.

وسار أكثر من 3,000 متظاهر، معظمهم يرتدون الأوشحة الفلسطينية التقليدية، إلى شارع رئيسي أمام السفارة التي كانت تحت حراسة مشددة من الشرطة، حاملين الأعلام الفلسطينية واللافتات، وأوقفوا حركة المرور على طول الطريق وهم يهتفون "الله أكبر" و"الله أكبر" و"أنقذوا الفلسطينيين".

ونظمت المظاهرة أكثر من 12 جماعة إسلامية نددت بالدعم الأمريكي لإسرائيل وطالبت الولايات المتحدة بدفع إسرائيل لفتح المزيد من طرق المساعدات إلى غزة مع تفاقم الجوع.