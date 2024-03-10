فيديو. السكان يتحضرون لشهر رمضان في أفغانستان

وتدهور الاقتصاد الأفغاني خلال السنوات القليلة الماضية خاصة بعد الانهيار المالي الذي أعقب سيطرة حركة طالبان على السلطة.

ويعتمد أكثر من 28 مليون شخص، أي ثلثي السكان، على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة.