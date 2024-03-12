شاهد: انطلاق أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية لغزة من قبرص

بقلم: يورونيوز

شاهد: انطلاق أول سفينة تحمل مساعدات لغزة من قبرص

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أبحرت سفينة تحمل نحو 200 طن من الغذاء من ميناء في قبرص في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين أصبحوا على شفا المجاعة.

وشوهدت سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" وهي تبحر من ميناء لارنكا في قبرص، وتسحب بارجة تحتوي على حوالي 200 طن من الطحين والأرز والبروتينات.

وقالت متحدثة باسم المنظمة غير الحكومية التي تدير السفينة، إن سفينة محملة بـ 200 طن من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة التي مزقتها الحرب غادرت ميناء لارنكا القبرصي اليوم الثلاثاء.

وتواصل القوات الإسرائيلية حربها على قطاع غزة المنكوب لليوم الثامن والخمسين بعد المئة، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 25 بعد استشهاد 3 أطفال جدد في مجمع الشفاء الطبي، حيث قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 90 في المئة ؜من مواطني القطاع أصبحوا نازحين.