بقلم: يورونيوز

أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف سفينة "بينوكيو" الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المناسبة.

اعلان

وقال المتحدث: "صواريخنا حققت إصابة دقيقة في سفينة بينوكيو الأميركية في البحر الأحمر".

وأضاف: "مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة".

وتابع قائلًا: "عملياتنا العسكرية ستتصاعد خلال شهر رمضان نصرة ودعما للشعب الفلسطيني ولإخواننا المجاهدين في غزة".

من جانبه أكد الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء استهداف الحوثيين لسفينة أمريكية في البحر الأحمر، لكن القيادة المركزية الأمريكية أشارت إلى أن السفينة "بينوكيو" التي وصفتها بأنها تجارية لم تصب بأي أذى. وقالت في بيان إنها كذلك لم تتلق أي أضرار عن إصابات بالسفينة.

وأضافت بأن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه "بينوكيو".

وأضافت أنها نفذت يوم أمس 6 ضربات دمرت زورقاً مسيراً و18 صاروخاً مضاداً للسفن في مناطق سيطرة الحوثيون باليمن.

وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التي تديرها حركة الحوثي اليمنية اليوم أن التحالف الذي يدافع عن السفن في البحر الأحمر شن 17 ضربة جوية على الأقل على مدينة الحديدة وعدد من المناطق الساحلية الأخرى في غرب اليمن.

وتواصل جماعة الحوثي عملياتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مستهدفةً السفن الإسرائيلية "دعماً لغزّة"، ومستهدفةً أيضاً السفن الأميركية والبريطانية.