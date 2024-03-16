مايك بنس يؤكد أنه لن يدعم ترامب لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

بقلم: يورونيوز

قال بنس يوم الجمعة في مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز": "ليس من المستغرب أنني لن أؤيد دونالد ترامب"

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قال نائب الرئيس السابق مايك بنس، الجمعة، إنه لن يدعم الرئيس السابق دونالد ترامب في السباق الرئاسي لعام 2024.

وبالرغم من عدم تأييده لترامب، أعلن بنس أنه لن يصوت أبدًا لصالح جو بايدن، الذي أصبح مرشح الحزب الديمقراطي المفترض مؤخرًا.

وبدلا من ذلك، قال بنس إنه يفضل الحفاظ على سرية تصويته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويأتي إعلان بنس، الذي أنهى حملته الرئاسية للحزب الجمهوري، بعد وقت قصير من جمع ترامب عددًا كافيًا من المندوبين لتأمين ترشيح الحزب الجمهوري.

وقال بنس يوم الجمعة في مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز": "ليس من المستغرب أنني لن أؤيد دونالد ترامب هذا العام".

وقال "انظري، أنا فخور للغاية بسجل إدارتنا. لقد كان سجلا محافظا هو الذي جعل أمريكا أكثر ازدهارا وأكثر أمنا وشهد تعيين محافظين في محاكمنا في عالم أكثر سلما".

وأشار نائب الرئيس السابق إلى "خلافات عميقة" بينه وبين ترامب "حول مجموعة من القضايا"، و"ليس فقط اختلافنا حول واجباتي الدستورية التي مارستها في السادس من كانون الثاني/يناير".

وأضاف أن ترامب "يتّبع أجندة تتعارض مع أجندة المحافظين التي حكمنا بموجبها خلال سنواتنا الأربع".

وفاز الرئيس السابق دونالد ترامب قبل أيام بعدد كاف من المندوبين لينال ترشيح الحزب الجمهوري، ويخوض الانتخابات الرئاسية مرة جديدة بوجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.