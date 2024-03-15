شاهد: 80 ألف فلسطيني يؤدون صلاة أول جمعة في رمضان في المسجد الأقصى

بقلم: يورونيوز

منعت القوات الإسرائيلية عديد الفلسطينيين من عبور حاجز قلنديا في الضفة الغربية المحتلة، لتحول دون وصولهم إلى المسجد الأقصى في القدس، للصلاة في أول جمعة من شهر رمضان المبارك.

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وصل آلاف الفلسطينيين عند حاجز قلنديا، وهو أكبر معبر يقع بين القدس ومدينة رام الله الفلسطينية. وتعتبر هذه الجمعة هي المرة الأولى التي يتمكن فيها الفلسطينيون من باقي الأراضي من زيارة القدس، منذ تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في غلاف غزة في 7 أكتوبر.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية أعادت القوات الإسرائيلية التي انتشرت بشكل كبير آلاف المصلين ولم تسمح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها ستسمح للرجال فوق سن 55 عامًا، والنساء فوق سن 50 عامًا والأطفال دون سن 10 سنوات فقط، بزيارة الحرم القدسي الشريف في شهر رمضان هذا العام.

لكن عماد جلالمه من جنين استنكر منعه من المرور نحو القدس قائلا:"لقد قطعتُ مسافة 150 كيلومترًا تقريبًا من جنين إلى هنا، وعندما وصلت أخيرًا مُنعت من المرور. هل هذه هي التسهيلات التي ادعوا أنهم يقدمونها لسكان الضفة الغربية؟".

ويمثل المسجد الأقصى قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. في السنوات الماضية، اندلعت اشتباكات بين المصلين والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت الحرم خلال شهر رمضان.