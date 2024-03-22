شاهد: فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة على بقايا مسجد الفاروق في رفح

بقلم: يورونيوز

على أنقاض مسجد الفاروق المدمر برفح.. فلسطينيون يؤدون صلاة يوم الجمعة

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اجتمع عشرات الفلسطينيين لأداء صلاة يوم الجمعة على أنقاض مسجد الفاروق المدمر جراء الهجمات الإسرائيلية.

وجاء التجمع خارج المسجد الذي يعد أحد أكبر وأقدم المساجد في المدينة، في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

وقال خيري أبو سنجار، فلسطيني من رفح، إن الناس "أقاموا الصلاة في الشارع بعد مرور حوالي شهر من قصف المسجد"، وتابع "للأسف، حرم الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من أداء الصلاة في المساجد خلال شهر رمضان المبارك. وكما تعلمون، ينتظر المسلمون هذا الشهر بفارغ الصبر لأداء واجباتهم الدينية، وخاصة صلاة الجمعة والتراويح (صلاة الليل في رمضان)".

وأحضر المصلون معهم سجاجيدهم للصلاة عند سرادق أقيم بجانب تلال من الركام.

وتعرض مسجد الفاروق لغارة جوية عسكرية إسرائيلية في 22 فبراير/شباط، سوته بالأرض.

وأتت هذه الضربة كجزء من الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل منذ 6 أشهر في غزة، والتي أسفرت حتى اليوم عن مقتل أكثر من 32 ألف شخص، وتشريد مئات الآلاف، وتسوية أجزاء كبيرة من القطاع بالأرض.