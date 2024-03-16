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محكمة العدل الدولية تُحدد يومي 8 و9 أبريل للنظر في الدعوى بين نيكاراغوا وألمانيا

قضاة من محكمة العدل الدولية
قضاة من محكمة العدل الدولية Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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وكانت نيكاراغوا قد اتهمت ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

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أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستنظر في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بخصوص تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وتوقف تمويل الأونروا في جلسات استماع يومي 8 و9 أبريل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل إصدار أوامر طارئة تلزم ألمانيا بوقف مساعداتها العسكرية لإسرائيل وتعليق قرارها بوقف تمويل الأونروا.

وكانت نيكاراغوا قد اتهمت ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر، بأن بلاده ستقدم موقفها أمام المحكمة، لكنه أضاف أنها تعتقد أن القضية غير مبررة.

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