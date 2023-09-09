الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورونيوز

مقتل الراعي هو الأحدث في سلسلة من أعمال عنف تهز الضفة الغربية، ارتفعت وتيرتها في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ مطلع العام الماضي.

قتل فتى فلسطيني في السادسة عشرة من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم العروب للاجئين بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت.

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وأفادت الوزارة بمقتل الطفل ميلاد منذر الراعي الذي يبلغ من العمر 16 عاما بالرصاص الحي من قبل الجيش الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب" قرب مدينة الخليل في الضفة. وأشارت الى أن الراعي أصيب "برصاص الاحتلال الحيّ في الظهر". ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الحادثة.

من جهتها، أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الشبان والأطفال عند مدخل مخيم العروب"، مما أدى لإصابة الراعي. وأشارت إلى أنه نقل إلى المستشفى ببيت لحم "حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته الحرجة".

ويعتبر مقتل الراعي هو الأحدث في سلسلة من أعمال عنف تهز الضفة الغربية، ارتفعت وتيرتها في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ مطلع العام الماضي.

وقد تسببت أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقلّ عن 227 فلسطينيًا و32 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لتعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين.

وبين القتلى في الجانب الفلسطيني مقاتلون ومدنيون، وفي الجانب الإسرائيلي ثلاثة من الأقلية العربية في إسرائيل.