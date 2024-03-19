هل مات الملك تشارلز الثالث؟ إشاعة كاذبة مصدرها وسائل إعلام روسية

بقلم: يورونيوز

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الروسية خبراٌ يُزعم أن الملك تشارلز الثالث، توفي يوم الأحد إثر مضاعفات مرض السرطان.

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أثارت وسائل إعلام روسية جدلاً واسعاً بخصوص العاهل البريطاني، بعد انتشار شائعات تدعي أن الملك تشارلز الثالث توفي بسبب معاناته مع السرطان، قبل أن يتم دحضها بسرعة.

وكانت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، من بين وسائل الإعلام التي نشرت هذه الأخبار الكاذبة، حيث ذكرت أن "الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا العظمى توفي عن عمر يناهز 75 عاماً، وفقاً لتقارير إعلامية".

وتعقيباً على ذلك، وبعد عدد من هذه التقارير الواردة من وسائل الإعلام الروسية، أصدرت السفارة البريطانية في كييف بياناً رسمياً، الاثنين، قالت فيه " نود أن نعلمكم أن الأخبار المتعلقة بوفاة الملك تشارلز الثالث كاذبة”.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي" قد عدّلت تقريرها الأول واعترفت بأنه استند إلى "شائعات".

وتنتشر هذه الشائعات على نطاق واسع في سياق مزدوج، الأول يتعلق بتصريحات وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي تحدث عن إعادة انتخاب فلاديمير بوتين مساء الأحد قائلاً إن الانتخابات لا تبدو "حرة" ولا "نزيهة".

أما السياق الثاني، فيتعلق بالشائعات التي تركزت حول أميرة ويلز كيت ميدلتون، والتي هدأت نوعاً ما بعد أن شوهدت مع الأمير ويليام، وتبدو بوضع جيد.