مزارعون بولنديون يغلقون طريقا رئيسيا بين بولندا وألمانيا احتجاجا على السياسة الزراعية الأوروبية

بقلم: يورونيوز

كان الاتحاد الأوروبي قد أعفى المزارعين الأوكرانيين قبل عامين من الرسوم الجمركية على الحبوب التي يصدرونها إلى دول التكتل وهو برأي نظرائهم البولنديين السببَ في انهيار أسعار منتجاتهم الزراعية.

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أغلق مزارعون بولنديون غاضبون بجراراتهم طريقا سريعا رئيسيا يربط بولندا بألمانيا في آخر خطوة احتجاجية تندد بالسياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي وإعفاء السلع الآتية من أوكرانيا من الرسوم الجمركية.

وقد نُظمت المظاهرة في بلدة سويكو القريبة من مدينة فرانكفورت الألمانية ما حمل السلطات في هذا البلد على تحويل مسار حركة النقل في المنطقة وإيجاد طريق بديلة بين برلين ووارسو تسمح بمرورنحو 18 ألف شاحنة يوميا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعفى المزارعين الأوكرانيين قبل عامين من الرسوم الجمركية على الحبوب التي يصدرونها إلى دول التكتل وهو برأي نظرائهم البولنديين السببَ في انهيار أسعار منتجاتهم الزراعية.

وكانت قد سبقت هذه الاحتجاجات تحركات أخرى لمزارعين أوروبيين في الأشهر الماضية، وهي تأتي فيما يشهد الدعم الغربي لأوكرانيا بعض التراجع فيما تحاول كييف صد الهجوم الروسي.

وتشكل هذه الاحتجاجات تحديا للاتحاد الأوربي وقادته الذين يتجاذبهم دعمهم لأوكرانيا وفي ذات الوقت يجدون أنفسهم مجبرين على الاستجابة لمطالب المزارعين والرد على الغضب الشعبي في بلدانهم.