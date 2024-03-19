"لا لإقامة المزيد من القواعد العسكرية": نشطاء يساريون يتظاهرون ضدّ زيارة بلينكن إلى الفلبين

أظهرت مقاطع فيديو متظاهرا، وهو يدوس على العلم الأمريكي بعد أن قامت مجموعة أخرى، بتمزيقه ورميه على الأرض، كما أظهرت مشاهد أخرى لافتة كُتب عليها "بلينكن مجرم حرب، غير مرحب به في الفلبين".

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مزق العشرات من النشطاء اليساريين الثلاثاء علمًا أمريكيًا خلال مسيرة صاخبة بالعاصمة الفلبينية مانيلا احتجاجا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الفلبين وتدخل الولايات المتحدة في النزاعات الإقليمية المستمرة منذ فترة طويلة.

وقال منظم الاحتجاج مونغ بالاتينو "نخشى أن يؤدي هذا الاجتماع إلى إقامة المزيد من القواعد العسكرية الأمريكية في جزرنا".

وأضاف بالاتينو أن "بلينكن غير مرحب به هنا لأن أجندته ليست من أجل السلام، والاستقرار في المنطقة، ولكنها سوف تؤدي إلى تصعيد التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأظهرت مقاطع فيديو متظاهرا، وهو يدوس على العلم الأمريكي بعد أن قامت مجموعة أخرى، بتمزيقه ورميه على الأرض، كما أظهرت مشاهد أخرى لافتة كُتب عليها "بلينكن مجرم حرب، غير مرحب به في الفلبين"، وأخرى عليها: "أوقفوا التدخل العسكري الأمريكي والإبادة الجماعية! اخرجوا القوات الأمريكية الآن!"

لافتة لإحدى المتظاهرات في التجمع المناهض لزيارة بلينكن Aaron Favila/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

وطالب المتظاهرون بضرورة خروج القوات الأمريكية من الفلبين، تفاديا لوقوع المزيد من التوترات العسكرية والصراعات والحروب.

وتهدف زيارة بلينكن لأقدم حليف للولايات المتحدة في آسيا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، التي يزيد عمرها عن أكثر من سبعة عقود، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وجاء ذلك في أعقاب المواجهة الأخيرة بين القوات الصينية والفلبينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه والتي أصبحت أكثر عدائية بشكل مثير للقلق.