أكبر طبق راكليت في العالم.. رقم قياسي جديد يُسجل لصالح فرنسا

بقلم: يورونيوز

تم تحطيم الرقم القياسي لأكبر راكليت في العالم خلال حفل أقيم في سانت إتيان في إقليم لوار وسط فرنسا يوم الأحد.

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فاحت رائحة الجبن الذائب في تظاهرة فريدة من نوعها، حيث تجمّع ما لا يقل عن 2236 شخصاً لتناول اللحوم والبطاطا وجبن الراكليت، بدعوة من الممثل الكوميدي شيكاندييه وشريكه ماتو.

فُرشت مائدةٌ بطول 1.2 كيلومتر، واستمتع الحاضرون بأكل 620 كيلوغراماً من الجبن و350 كيلوغراماً من اللحوم الباردة وقرابة طنّ من البطاطا، محطّمين الرقم القياسي الذي سجله طلاّب من شامبيري قبل عامين، حيث جمعوا 1067 شخصاً لتناول الراكليت.

الراكليت أكلة شهيرة ذات أصول فرنسية، وهي جبنة ذات قوام شبه صلب تؤكل بعد إذابتها مع الخبز المحمص أو الدجاج أو البطاطا أو مع شرائح البصل واللحم المقدد، وتكمن متعة هذا الطبق في مشاركتها مع العائلة والأصدقاء.