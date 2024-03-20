من مرشح منبوذ بسبب التهم الجنائية إلى مرشح مفضل.. هل يعود ترامب إلى البيت الأبيض؟

بقلم: يورونيوز

جمع ترامب 1125 صوتا إلزاميا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري بالرغم من القضايا الجنائية المتهم بها. كما سجل أعدادا كبيرة من المؤيدين في استطلاعات رأي حديثة.

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بعد فوزهما في الانتخابات التمهيدية ليلة الثلاثاء، يتنافس الرئيس بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي مقطع فيديو نشرته حملة ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب "لن نخصص وقتًا للاحتفال. سنحتفل بعد ثمانية أشهر عندما تنتهي الانتخابات".

مسار غير تقليدي لترشيح ترامب

قال ترامب على منصته "تروث سوشيال": "إنه لشرف عظيم لي أن أمثل الحزب الجمهوري كمرشحه الرئاسي. إن حزبنا متحد وقوي، ويدرك تمامًا أننا نخوض الانتخابات ضد الرئيس الأسوأ والأكثر عجزًا وفسادًا وتدميرًا في تاريخ الولايات المتحدة".

وحقق ترامب تقدمًا كبيرًا في استطلاعات الرأي حملة إعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

تهم جنائية

يعتبر ترامب أول رئيس سابق في التاريخ يتم توجيه الاتهام إليه بتهم جنائية، فقد تم توجيه حوالى 91 تهمة جنائية في 4 قضايا جنائية منفصلة، ولكن لم يؤثر ذلك في أرقام استطلاعات الرأي حيث ربط المستطلعون آرائهم القضايا الجنائية باستهداف الرئيس السابق ترامب بشكل غير عادل.

كما رفض ترامب المشاركة في أي من المناظرات التي أقرتها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، أو التوقيع على تعهد بدعم مرشح الحزب النهائي، كما جرت العادة.

بالرغم من ذلك فاز ترامب في المؤتمر الحزبي في ولاية أيوا بأكبر عدد من الأصوات، وسحق منافسيه بفوزه بنسبة 51% من الأصوات في المؤتمر الحزبي في ولاية أيوا.

ويركز ترامب حاليا على الولايات التي صوتت لبايدن في عام 2020 مثل ولاية ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن وجورجيا وأريزونا، ويركز في حملته الانتخابية على إصلاح سياسات الهجرة التي يصفها بالمرعبة والتي يمثلها بايدن.