اليونيسف تحذر من تداعيات خطيرة في حال شن الجيش الإسرائيلي غزوا بريا في رفح

بقلم: يورونيوز

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، يوم الأربعاء، من تداعيات خطيرة قد تحدث في حال شن الجيش الإسرائيلي غزوا بريا في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

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وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم اليونيسف، إن الهجوم لن يمر دون أن يتسبب في موت عدد كبير من الأطفال، وذلك وفق تصريحه لقناة سكاي.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن الاستعدادات لاجتياح رفح جارية، غير أن هذا التحرك سيستغرق بعض الوقت.

وكان قد أعلن مرارا وتكرارا عزمه على تنفيذ هجوم بري في المدينة المتاخمة لمصر على الرغم من التحذيرات الدولية المتزايدة.

ويجتمع أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في رفح.

وأضاف الدر أنه لم يسبق أن واجهوا هذا العدد الكبير من الأطفال الذين يحتاجون للرعاية الطبية في غزة، سواء كان ذلك نتيجة لسوء التغذية أو الأمراض أو الجروح الناجمة عن الحرب الدائرة منذ 6 أشهر.

وأشار إلى أن ثلث المستشفيات في القطاع المنكوب بالكاد تعمل بشكل جزئي.

ومع احتدام القتال بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، حذرت مجموعات الإغاثة والمنظمات الدولية من تفاقم خطر المجاعة في حال عدم زيادة تقديم المساعدات الإنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الاثنين، أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي وصل إلى ما يقارب 31,726 شخص، وأكثرهم من النساء والأطفال حسب تقارير الوزارة.