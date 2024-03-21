استبعاد اللاعب محمدو دياوارا من المنتخب الفرنسي تحت 19 عاماً بسبب صيام رمضان

بقلم: يورونيوز

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبدال لاعب وسط أولمبيك مارسيليا محمدو دياوارا بلاعب آخر بسبب رفضه الإفطار خلال فترة استدعاءه بصفوف المنتخب الوطني تحت 19 عاماً في شهر رمضان.

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قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبدال لاعب وسط أولمبيك ليون محمدو دياوارا بلاعب آخر بسبب رفضه الإفطار خلال فترة استدعاءه بصفوف المنتخب الوطني تحت 19 عاماً في شهر رمضان.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو قد تحدث سابقاً عن مجموعة من الإجراءات والقوانين التي سيتخذها بصدد جميع المنتخبات الوطنية بشتى الفئات العمرية خلال شهر رمضان.

وقال ديالو إنه لن يتم إيقاف مباريات أو تدريبات المنتخبات لمساعدة اللاعبين الصائمين على الإفطار بل سيفرض على جميع اللاعبين الإفطار بجميع أيام استدعائهم للمنتخبات سواء بأيام المباريات أو التدريبات الجماعية.

كذلك سيمنع على اللاعبين تناول وجباتهم بشكل منفص في أوقات خارج إطار الوجبات الجماعية للفرق، بحسب ديالو.

وأضاف رئيس الاتحاد بأن المنتخبات الفرنسية لن تستدعي اللاعبين الذين يرفضون الامتثال لتلك الإجراءات.

وقالت تقارير إعلامية فرنسية إن مسؤولي الاتحاد أبلغوا دياوارا بوجوب الانصياع للإجراءات الجديدة وهو ما رفضه اللاعب الذي يتم استدعاءه لأول مرة.

وأدى ذلك إلى غض النظر عن استدعاء اللاعب واستبداله بلاعب نادي نانت دمان طبيبو أسوماني.