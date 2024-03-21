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مباشر. تغطية مستمرة| الجيش الإسرائيلي يواصل حصار مجمع الشفاء وبلينكن يزور القاهرة

قصف إسرائيلي يدمر أحد المباني في رفح
قصف إسرائيلي يدمر أحد المباني في رفح Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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يواصل الجيش الإسرائيلي ولليوم الثالث على التوالي حصار مجمع الشفاء الطبي الواقع شمال غزة، وأنذر النازحين الذين لجأوا إليه بإخلائه بشكل فوري.

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ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ 167، استمر القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع، بينما ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 31923 قتيلًا، و74096 إصابة منذ السابع من أكتوبر.

على الصعيد السياسي، قال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن".

أما على الصعيد الإنساني فقد اعتبرت الأمم المتحدة قيود إسرائيل على دخول المساعدات لغزة "قد تشكل جريمة حرب"

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأمر "سيستغرق بعض الوقت" حتى يشن الجيش الإسرائيلي هجومًا على رفح.

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