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شاهد: مظاهرة لإحياء ذكرى ضحايا المافيا الإيطالية في روما

متظاهرون يسيرون أمام الكولوسيوم في روما
متظاهرون يسيرون أمام الكولوسيوم في روما Copyright Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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تظاهر عشرات الآلاف الإيطاليين في شوارع روما، الخميس، لإحياء ذكرى الضحايا الذين قتلوا على يد عصابات المافيا في إيطاليا.

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ونظمت المظاهرة، التي تحيي ذكرى القتلى يوم 21 مارس/آذار من كل عام، بواسطة منظمة ليبرا التي تم انشاؤها من قبل عائلات الضحايا في عام 1995. 

ووفقا للمنظمة يبلغ عدد ضحايا المافيا نحو 1081 شخصا على الأقل.

يقول ماريو إسبوزيتو فيرايولي، شقيق أحد ضحايا المافيا: "الذاكرة هي المفتاح للحفاظ على حضور الناس على قيد الحياة والفساد هو السلاح الأقوى الذي تمتلكه المافيا اليوم ".

يوجد في إيطاليا مجموعات مختلفة من المافيا، أبرزها جماعة كوزا نوسترا في صقلية، والآن تبرز عصابة ندرانجيتا كالابريا وكامورا، مقرها المنطقة المحيطة بنابولي.

تستثمر مجموعات المافيا بشكل كبير في تهريب المخدرات والتخلص من النفايات والبناء وغيرها من القطاعات.

المصادر الإضافية • أ ب

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