فيديو: قتيل وجرحى في غارة أوكرانية على بيلغورود الروسية

بقلم: يورونيوز

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران نتيجة قصف مدفعي على مدينة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، صباح الجمعة.

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وبحسب محافظ بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، تسبب القصف في تدمير النوافذ في 31 شقة في خمسة مبان ومنزل خاص وأربع مؤسسات للرعاية الصحية.

وتضررت 12 سيارة، واحترقت أربع منها بالكامل.

وفي ظل تحقيق الجيش الروسي مكاسب على عدة جبها بشرق أوكرانيا، تطور كييف من هجماتها لتستهدف المدن الروسية الحدودية مثل بيلغورود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن جيشها نفذ ضربات كبيرة على منشآت الطاقة في أوكرانيا وكذلك البنية التحتية المهمة.

وقال المتحدث باسم المتحدث باسم الوزارة إن أهدافا مثل "المجمع الصناعي العسكري وتقاطعات السكك الحديدية والترسانات وأماكن انتشار القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

وجاء الهجوم بعد يوم من إطلاق روسيا 31 صاروخا في هجوم واحد على العاصمة.