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فيديو: الآلاف يتظاهرون في لندن دعماً لغزة

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات Copyright Kin Cheung/Copyright 2024 The AP
بقلم:  يورونيوز
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تظاهر الآلاف من المؤيدين للفلسطينيين وسط لندن، السبت، للمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بصورة نهائية.

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وسارت الحشود من ميدان أكسفورد نحو ميدان بيكاديللي وهم يحملون الأعلام الفلسطينية واللافتات.

ومنذ بدء الحرب في غزة، تم تنظيم العديد من الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة البريطانية. 

وقد نظمت عدة احتجاجات حاشدة في العاصمة البريطانية للمطالبة بوقف إطلاق النار منذ بداية الحرب التي اندلعت بعد توغل حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول في جنوب إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وقد أدى الهجوم الإسرائيلي المستمر رداً على ذلك إلى تسوية مساحات شاسعة من القطاع الساحلي الصغير بالأرض، وتشريد 85٪ من سكانه ودفع ربع السكان إلى المجاعة.

المصادر الإضافية • أ ب

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